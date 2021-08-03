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Bakan Çavuşoğlu:'Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek.'
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu:'Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek.'

Bakan Çavuşoğlu:'Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek.'

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA

( ANTALYA - 1) Bakan Çavuşoğlu:"Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek."-"Bugün 3 bölgede Gülendağ, Gündoğmuş, Demirciler bölgesinde kahraman personelimiz ateş altında kaldı. Çok şükür yaralanmadan bu arkadaşlarımız kurtarıldı"-"Demirciler bölgesi bugün çok zorladı. Demirciler bölgesinde devam ediyor. Kritik bölgelere sıçraması engellendi. Taşağ bölgesinde kontrol altına alındı"-"Bu çalışmalarda, yangınlarda etkilenen vatandaşlarımız oldu. Maalesef 5 vatandaşımız ve 2 orman işçimiz yangınlarda vefat etti. Antalya'da toplam 7 kişi."-"Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinası ve 172 itfaiye aracı yangınlara müdahale ediyor."-"Bugünkü yaptığım bir açıklamada Türkiye'de dışarıdan gelecek yardımları kabul etmediğimize dair cevap vermiştim. Bir kere daha söylemek isterim ki hiçbir zaman bize gelen teklifleri gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil."-"Türkiye ve Yunanistan geçmişte birbirine yardım etmiştir. Dışişleri Bakanı bu teklifte bulundu fakat daha sonra neden helikopter veremediklerini, uçak verebileceklerini büyükelçiliğimizi arayarak açıkladılar."

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