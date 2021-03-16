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( ANKARA -2) Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor. Vize için olumlu adımlar atabiliriz"-"Elimizde bir tek göç mutabakatı kaldı. Buna baktığımız zaman da 2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat bağlamında tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. AB ise getirmedi, getiremedi, getirmek istemedi"-"AB üyesi ülkelerin haksız politikalarını ve maksimalist taleplerini desteklemek zorunda kaldı"-"Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabilecek yönler de var. Karamsar olabileceğimiz yönler de var. 13 milyon Suriyeli evini terk etti. İki buçuk milyon Suriyeli okula gidemiyor. İnsani dram var" ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'la Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





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