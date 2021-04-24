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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: “Ermeni terörüne kurban verdiğimiz şehit diplomatlarımızın aziz hatırasını her zaman yaşatacağız”

Bakan Çavuşoğlu: “Ermeni terörüne kurban verdiğimiz şehit diplomatlarımızın aziz hatırasını her zaman yaşatacağız”

Çavuşoğlu'nun konuşmaları

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Şehit Diplomat Terör Örgütü Saldırı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anarak bir video paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Ermeni terör örgütü ASALA’nın şehit ettiği diplomatları andığı ve neden diplomat olmak istediğini anlattığı bir gönderi paylaştı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Ermeni terörüne kurban verdiğimiz şehit diplomatlarımızın aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Onlara layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer vererek şunları kaydetti: “Santa Barbara’da 27 Ocak 1973 yılında Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Konsolosumuz Bahadır Demir, ırkçı, nefret dolu teröre kurban verdiğimiz ilk şehit diplomatlarımız oldu. Ermeni terör örgütü ASALA’ya çok sayıda şehit verdik. Neden diplomat olmak istedim? O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA bizim diplomatlarımızı şehit ediyordu ve terör saldırıları vardı. Ben onlara inat diplomat olacağım, onlarla mücadele edeceğim için diplomat olmak istedim. Her yıl gerek Ankara’da gerekse tüm dünyada şehitlerimiz anıyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatacağız. Hiçbir zaman onları unutmayacağız, unutturmayacağız ve onlara layık olmak için daha çok çalışacağız.” (ÖMR-
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