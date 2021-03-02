Bakan Çavuşoğlu BM Libya Özel Temsilcisi ve Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Jan Kubis bir araya geldi. İkilinin görüşmesi öğle yemeği ile devam etti. (ENG-



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