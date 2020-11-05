Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir' - ANKARA
Bahçeli: "CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir."
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