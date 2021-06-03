AYDIN - Kılıçdaroğlu: 'Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz'
AYDIN - Kılıçdaroğlu: "Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz" - Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış töreni - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Yapımı tamamlanan bazı tesislerin canlı bağlantıyla açılması ve bazı tesislerinde temelin atılmasıAYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış töreninde konuştu. (3)
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