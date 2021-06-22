ANTALYA - Şentop:''Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin temel prensipleri olan kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme prensiplerini esas aldık''
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi - Genel kurul gündemini oylamaya sunması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasıANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya ’da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu Oturumu"nun açılışında konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım