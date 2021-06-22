ANTALYA - Şentop: 'Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir'
ANTALYA - Şentop: "Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasıANTALYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya ’da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu Oturumu"nun açılışında konuştu. (2)
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