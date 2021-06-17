ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır'
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır" - Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım