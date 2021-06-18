ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise - İkilinin görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile görüştüANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüştü. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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