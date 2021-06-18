ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir'
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Konuşmanın sona ermesiANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya 'da Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu. (4)Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir."Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya tüm coğrafyalarda iş birliğini artırmak istiyoruz"
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