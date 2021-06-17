ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Bosna - Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri - Tokalaşmalar ve görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna - Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştüANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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