ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur'
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur" - Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi’nde konuştu. (1)
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