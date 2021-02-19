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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu: “Cumhurbaşkanımız sadece siz gençlerin değil, dünya gençliğinin de sesi olmuştur”

ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu: “Cumhurbaşkanımız sadece siz gençlerin değil, dünya gençliğinin de sesi olmuştur”

- AK Parti Antalya Gençlik Kolları Kongresi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun partililerle selamlaşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dev ekrandan verilmesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı.
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