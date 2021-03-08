ANKARA - Zümrüt Selçuk: 'Kadınlarımız artık toplumun her alanında daha çok yer almaktalar'
ANKARA - Zümrüt Selçuk: "Kadınlarımız artık toplumun her alanında daha çok yer almaktalar" - Hak - İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabıANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım