ANKARA - Zümrüt Selçuk: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız'
ANKARA - Zümrüt Selçuk: "Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız" - Hak - İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabı - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a fidan sertifikası takdimi ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı. (4)
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