ANKARA - Zümrüt Selçuk: '28 Şubat'ın en büyük mağdurları kadınlar oldu'
ANKARA - Zümrüt Selçuk: "28 Şubat'ın en büyük mağdurları kadınlar oldu" - 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Katılımcılardan görüntüler - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabıANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı. (1)
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