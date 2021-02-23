Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Kahramankazan ve Gölbaşı
- Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Canlı bağlantı ile Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerine bağlanması - Canlı yayında kurdele kesilmesiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
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