ANKARA - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov: 'Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan birlikte büyük işler yapıyoruz'
ANKARA - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov: "Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan birlikte büyük işler yapıyoruz" - Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye - Azerbaycan - Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
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