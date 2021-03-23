ANKARA - Soylu: 'Meteoroloji kurumumuz marka bir kurum haline gelmiştir'
ANKARA - Soylu: "Meteoroloji kurumumuz marka bir kurum haline gelmiştir" - Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliği - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Meteoroloji kurumumuz marka bir kurum haline gelmiştir"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı. (2)
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