ANKARA - Soylu: 'DEAŞ ile mücadele bahanesiyle doğrudan PKK’yı eğitip donatıyorlar'
ANKARA - Soylu: "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle doğrudan PKK’yı eğitip donatıyorlar" - Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı salonuna gelişi - Toplantı ile ilgili video gösterimi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam’da düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (1)
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