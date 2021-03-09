ANKARA - Soylu: 'Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar'
ANKARA - Soylu: "Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'ndaki konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam’da düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (2)
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