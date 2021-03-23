ANKARA - Soylu: 'Aile içi şiddete, cinayete tahammülümüz söz konusu değildir'
ANKARA - Soylu: "Aile içi şiddete, cinayete tahammülümüz söz konusu değildir" - Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Aile içi şiddete, cinayete tahammülümüz söz konusu değildir"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldı. (7)
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