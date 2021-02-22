ANKARA - Şentop: '(Özlem Zengin hakkındaki paylaşım) Bu alçaklığı yapanlara gerekli cezanın verilmesi gerekir'
ANKARA - Şentop: "(Özlem Zengin hakkındaki paylaşım) Bu alçaklığı yapanlara gerekli cezanın verilmesi gerekir" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplamasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (2)
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