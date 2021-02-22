ANKARA - Şentop: 'Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir'
ANKARA - Şentop: "Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Plaket takdimleri - Kurdele kesimi - Toplu fotoğraf çekimi - Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nda yapılan Bilge Tonyukuk Yazıtına görüntüANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu. (4)
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