ANKARA - Şentop: 'Artık Türkiye, sadece yerelde değil, küresel düzeyde de maarifin öneminin idrakinde olarak çalışıyor'
ANKARA - Şentop: "Artık Türkiye, sadece yerelde değil, küresel düzeyde de maarifin öneminin idrakinde olarak çalışıyor" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çevrimiçi katıldığı programda İstiklal Marşı okuması - Programa katılanarın ekrandaki görüntüsü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrimiçi katılarak konuştu. (1)
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