ANKARA - Pakdemirli: 'Meteoroloji ve hava konusu tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor'
ANKARA - Pakdemirli: "Meteoroloji ve hava konusu tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor" - Meteoroloji Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliği - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Pakdemirli: - "Meteoroloji ve hava konusu tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor"ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı. (1)
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