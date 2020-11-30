ANKARA - Öztrak: 'Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz'
ANKARA - Öztrak: "Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
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