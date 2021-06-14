ANKARA - Öztrak: 'Siyaset kurumuna ve siyasetçiye güven duyulması için kararlı adımları atacağız'
ANKARA - Öztrak: "Siyaset kurumuna ve siyasetçiye güven duyulması için kararlı adımları atacağız" - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (2)
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