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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Öztrak: '(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası) İlk duruşma üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor'

ANKARA - Öztrak: '(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası) İlk duruşma üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor'

ANKARA - Öztrak: "(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası) İlk duruşma üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)

Basın Toplantısı Toplantı Saldırı 

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