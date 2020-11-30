ANKARA - Öztrak: '(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası) İlk duruşma üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor'
ANKARA - Öztrak: "(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası) İlk duruşma üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)
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