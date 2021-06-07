ANKARA - Öztrak: '(Kamu İhale Kanununda) Mücbir sebepler için konulmuş 21/b usulü istismar edildi'
ANKARA - Öztrak: "(Kamu İhale Kanununda) Mücbir sebepler için konulmuş 21/b usulü istismar edildi" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
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