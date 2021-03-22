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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Öztrak: 'Kadın cinayetleri ve kadına şiddet toplumumuzun her kesiminin kanayan yarasıdır'

ANKARA - Öztrak: 'Kadın cinayetleri ve kadına şiddet toplumumuzun her kesiminin kanayan yarasıdır'

ANKARA - Öztrak: "Kadın cinayetleri ve kadına şiddet toplumumuzun her kesiminin kanayan yarasıdır" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Ayetler Basın Toplantısı Toplantı Kadına Şiddet Cinayet 

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