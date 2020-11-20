ANKARA - Öztrak: 'Bu bereketli topraklarda üreteceğimize ithal ediyoruz'
ANKARA - Öztrak: "Bu bereketli topraklarda üreteceğimize ithal ediyoruz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar - Öztrak: - "Bu bereketli topraklarda üreteceğimize ithal ediyoruz"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basına açıklamalarda bulundu.(3)
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