ANKARA - Öztrak: 'Asıl rezillik mafyanın arkasına pısıp siyaset yapmaktır'
ANKARA - Öztrak: "Asıl rezillik mafyanın arkasına pısıp siyaset yapmaktır" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar - Öztrak: - "Cumhur ittifakı içinde vekalet savaşları başlamıştır"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basına açıklamalarda bulundu.(4)
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