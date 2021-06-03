ANKARA - Ömer Çelik: 'Müsilaj meselesi bizim en yakından takip ettiğimiz meselelerimizden birisidir'
ANKARA - Ömer Çelik: "Müsilaj meselesi bizim en yakından takip ettiğimiz meselelerimizden birisidir" - AK Parti Genel Merkezi - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gidişiANKARA (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.(5)
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