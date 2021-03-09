ANKARA - Ömer Çelik: 'Bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz'
ANKARA - Ömer Çelik: "Bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz" - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.(5)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz."
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