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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Oktay: 'Sizin imkanlarınız, bizim imkanlarımıza göre çok çok ilerde'

ANKARA - Oktay: 'Sizin imkanlarınız, bizim imkanlarımıza göre çok çok ilerde'

ANKARA - Oktay: "Sizin imkanlarınız, bizim imkanlarımıza göre çok çok ilerde" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilden lise öğrencilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak düzenlenen buluşmaya iştirak etti. (4)

Lise Öğrenci Öğrenciler 

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