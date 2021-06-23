ANKARA - Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'nın güven mektubunu sunması - Toplu fotoğraf çektirilmesiNijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abba, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.Abba'nın, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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