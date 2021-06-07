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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Mahir Ünal: 'En kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz'

ANKARA - Mahir Ünal: 'En kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz'

ANKARA - Mahir Ünal: "En kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz" - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi - Soru soran basın mensubu - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantı Hayvan 

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