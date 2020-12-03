ANKARA - Kılıçdaroğlu: 'Yassıada'nın bu ülkede demokrasi adası olması lazımdı'
ANKARA - Kılıçdaroğlu: "Yassıada'nın bu ülkede demokrasi adası olması lazımdı" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin'in konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
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