ANKARA - Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezine gelişi ve karşılanması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu karşılaması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e çiçek vermesi - Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinden görüntülerANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
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