ANKARA - Kılıçdaroğlu: '(Akşener'e ziyaret) Belli aralıklarla bir araya gelip düşüncelerimizi birbirimize aktaracağız'
ANKARA - Kılıçdaroğlu: "(Akşener'e ziyaret) Belli aralıklarla bir araya gelip düşüncelerimizi birbirimize aktaracağız" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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