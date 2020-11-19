ANKARA - Karamollaoğlu: '(Kılıçdaroğlu'na tehdit) Cumhurbaşkanı'nın soruşturma başlatacağını söylemesi önemli bir adım'
ANKARA - Karamollaoğlu: "(Kılıçdaroğlu'na tehdit) Cumhurbaşkanı'nın soruşturma başlatacağını söylemesi önemli bir adım" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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