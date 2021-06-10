ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu heyetini kabul etti
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in EDDP heyetini kabul etmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kitap hediye edilmesiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu heyetini kabul ettiANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu (EDDP) heyetini kabul etti.Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez'deki kabulde Akşener, EDDP Genel Başkanı Osman Bahadır Özden, il temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.
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