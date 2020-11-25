ANKARA - Gül: 'Kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi süresi 80 günden 55 güne düştü'
ANKARA - Gül: "Kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi süresi 80 günden 55 güne düştü" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı'na konuştu. (4)Adalet Bakanı Gül: "2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü."
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