ANKARA - Gül: 'Hukuk devletinde sadece mahkeme kararları değil her türlü tasarruf, gerekçesiyle keyfilikten ayrılır'
ANKARA - Gül: "Hukuk devletinde sadece mahkeme kararları değil her türlü tasarruf, gerekçesiyle keyfilikten ayrılır" - Salonun iç/genel planı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuştu. (1)
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