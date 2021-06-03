ANKARA - Gül: 'Hak ve özgürlerimizi korumak yargıyı sağlıklı biçimde işler kılmaktan geçmektedir'
ANKARA - Gül: "Hak ve özgürlerimizi korumak yargıyı sağlıklı biçimde işler kılmaktan geçmektedir"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi - Programdan detaylar - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması açılış programında konuştu. (4)
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