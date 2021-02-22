ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah görüşmesinden detaylarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştüANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la Ankara 'da bir araya geldi.Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesinin verimli geçtiğini ve iş birliği imkanlarının ele aldığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Gagavuz soydaşlarımız Moldova'yla dostluk köprümüz. Onlara her alanda destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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