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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı yaptı.

Cennet Twitter 

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