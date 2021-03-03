ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım