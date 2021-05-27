ANKARA - Dagalo: 'Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum'
ANKARA - Dagalo: "Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum" - Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti'nin konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (3)Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo: "Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum"
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